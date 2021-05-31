Умер индиец, у которого впервые было выявлено заболевание "желтая плесень"

Заразившийся коронавирусом пациент, у которого были выявлены три грибковых заболевания - "черная плесень", "белая плесень" и, впервые, "желтая плесень" - умер в больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в этой больнице уже зафиксирован и второй случай заболевания "желтой плесенью".

59-летний Кунвар Сингх проходил лечение от коронавирусной инфекции, когда у него были обнаружены и три грибковых заболевания. Ранее, по данным врачей, "желтую плесень" фиксировали только у пресмыкающихся.

"Кунвар Сингх проходил лечение, но умер из-за токсемии [отравление организма токсинами]. <...> Грибок "желтая плесень", помимо "белой" и "черной", был обнаружен у него во время эндоскопии 24 мая", - приводит агентство слова отоларинголога из больницы Harsh Hospital доктора Тияги.

Медик добавил, что в его больнице проходит лечение еще один пациент с "желтой плесенью", это 59-летний мужчина из города Мураднагара.

"Этот грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен возле мозга. Половина его челюсти удалена", - сказал Тияги. Он отметил, что уровень заражения грибковой инфекцией у этого пациента ниже, чем был у Кунвара Сингха. В настоящее время Кумар принимает противогрибковые препараты.

По данным медиков, на сегодняшний день в Газиабаде уже выявлено 65 случаев заболевания "цветными" грибковыми инфекциями у пациентов с коронавирусом, в основном "черной плесенью". Из них 31 человек выздоровел, 33 проходят лечение в различных больницах, один умер.