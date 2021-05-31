Франция отправит в США новую статую Свободы

Власти Франции отправят в американский Нью-Йорк новую статую Свободы. Подарок будет символизировать исторические связи между двумя странами, сообщает газета Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Монумент высотой 2,83 метра отправят из Франции 7 июня. В День независимости США, который празднуется 4 июля, статуя прибудет в Нью-Йорк. Через десять дней памятник перевезут на постоянное место - в сад французского посольства в Вашингтоне, где он простоит в течение десяти лет.

Идея подарка появилась в июле 2019 года, однако реализацию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. По словам посла Франции в США Филиппа Этьена (Philippe Etienne), монумент станет "двойным символом, означающим свободу, но также и приветствие". Таким способом французские власти хотят показать, что верны дружбе между странами, берущей начало в их общей истории.

Первую статую Свободы Франция подарила США в XIX веке, приурочив событие ко Всемирной выставке и столетию американской Декларации независимости. Жест символизировал дружественные отношения между странами. Сегодня монумент высотой 93 метра находится в Верхней Нью-Йоркской бухте, почти в трех километрах от Манхэттена. Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одной из главных достопримечательностей США.