Nestle призналась в производстве нездорового питания

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания - швейцарская компания Nestle - призналась, что большинство ее продуктов не соответствуют общепринятому определению здорового питания. Об этом говорится во внутренней презентации компании. Выдержки из нее приводит Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Газета уточняет, что такое сообщение было в начале года распространено среди топ-менеджмента Nestle. В документе, в частности, говорится, что только 37 процентов фирменной продукции превышают рейтинг 3,5 пункта в соответствии с системой здорового питания Австралии. Эта пятибалльная система используется для исследований по всему миру.

В Nestle указали, что 3,5 балла в этой системе - тот порог, после которого питание считается здоровым. Однако часть продукции не набрала нужного рейтинга. Так, нездоровыми признаны 96 процентов товаров в сегменте кофе и напитков, а в сегменте конфет и мороженого - 99 процентов. Данных о выпускаемом Nestle детском питании, кормах для животных и лекарствах нет.

Отдельно в презентации, которая попала к журналистам, прописаны недостатки конкретных продуктов. К примеру, в пицце DiGiorno содержится около 40 процентов рекомендованной дневной дозы натрия, а в пицце Hot Pockets - почти половина (48 процентов) суточной нормы.

В самой компании FT рассказали, что за последние годы уже существенно сократила содержание сахара и натрия в продуктах и сейчас активно работает над обновлением программы в сфере питания и здоровья.