Бомбардировщики США облетят Европу

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress облетят 30 стран Европы и Северной Америки, входящих в НАТО. Об этом сообщается в заявлении военно-воздушных сил США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что первая группа самолетов вылетит с авиабазы Морон в Испании. В ходе тренировочной операции над европейской территорией бомбардировщики Вашингтона объединятся с воздушными судами других участников Североатлантического альянса. Вторая группа выполнит миссию в небе над США и Канадой.