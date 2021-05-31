https://news.day.az/world/1347845.html ЕК разрешила применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для детей 12-15 лет
ЕК разрешила применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для детей 12-15 лет
Еврокомиссия (ЕК) разрешила использование странами - членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12-15 лет. Об этом сообщила в понедельник еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня Еврокомиссия приняла решение одобрить использование вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 для детей 12-15 лет", - сказала она.
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