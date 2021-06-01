Фонд ЕС по восстановлению после пандемии начинает работу

Утвержденный ранее европейский Фонд восстановления европейской экономики (RRF) объемом в €672,5 млрд заемных средств начнет работать с 1 июня.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Евросовета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет получил официальные уведомления об утверждении решения о собственных ресурсах от всех 27 стран-членов. Следовательно, это решение вступает в силу завтра, 1 июня. "ЕС следующего поколения" начнет свою работу завтра. Европейский союз теперь может получить необходимое финансирование для восстановления европейской экономики и социальной сферы", - сообщается в пресс-релизе со ссылкой на премьер-министра Португалии, страны-председателя в Совете ЕС, Антонио Кошту.

В документе поясняется, что завершение процесса ратификации позволяет ЕС начать заимствование средств на рынках капитала уже в июне 2021 года. Таким образом, 1 июня структура, предназначенная для поддержки экономики ЕС, начнет функционировать.

Еврокомиссия торжественно объявила о своей инициативе создания такого фонда в апреле 2020 года, его основные параметры были утверждены на саммите ЕС в июне 2020 года, затем начался процесс утверждения в институтах Брюсселя. Этот фонд является основным элементом программы ЕС нового поколения объемом в €750 млрд. Средства для этого фонда будут аккумулированы за счет внутренних займов, погашать которые планируется до 2052 года. Эти средства затем должны выделяться государствам ЕС в виде займов и грантов для инвестиций на восстановление экономики. Однако выплаты начнутся еще не скоро - сначала все страны Евросоюза должны представить в Еврокомиссию национальные планы восстановления, и после того, как ЕК одобрит их, они смогут начать получать финансирование в рамках этого фонда. Одним из условий выделения денег по этой линии является требование Брюсселя направить минимум 30% всех инвестиций из этого фонда на развитие "зеленой экономики".