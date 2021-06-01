Штаммы коронавируса будут называть по-новому

Буквами греческого алфавита будут обозначаться варианты коронавируса COVID-19. Такое решение Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла, чтобы избежать дискриминацию стран, где эти штаммы были впервые обнаружены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ВОЗ считают, что "Альфа", "Бета", "Гамма" легче и практичнее для обсуждения штаммов в ненаучной среде. Новая система не заменит научные названия, но помогут в общественном обсуждении, считает ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов.

Британский штамм коронавируса B.1.1.7 получит название "Альфа", впервые выделенный в ЮАР вариант B.1.351 станет "Бетой", бразильский P.1 - "Гаммой", два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - будут именоваться "Дельтой" и "Каппой" соответственно.

Всего в греческом алфавите 24 буквы. "Эпсилон", "Зета", "Эта", "Тета" и "Йота" выбраны для вариантов, за которыми будет вестись особо пристальное наблюдение.

Американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез предрек наступление пандемии COVID-26 и COVID-32, если не изучить причины появления нынешнего коронавируса.