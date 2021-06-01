https://news.day.az/world/1347931.html Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость августовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 1,25% и составила $70,19 за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июле повысилась на 1,95% и составила $67,61.
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