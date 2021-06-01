Турция смягчает ограничения по коронавирусу

Второй этап процесса смягчения ограничений, введенных ранее властями Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, начался во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Если ранее жителям республики было запрещено выходить на улицу в будние дни с 21:00 до 05:00, а также в субботу и воскресенье, то с 1 июня в стране комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Кроме того, со вторника кафе и рестораны смогут принимать у себя посетителей при условии соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что ближе к июлю власти вновь проанализируют статистику коронавируса, после чего определят дальнейшие действия.

В апреле этого года в Турции был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом - более 60 тыс. человек. После этого власти республики вводили сначала частичные ограничения, а затем тотальный локдаун примерно на две недели. В результате этих мер прирост сократился в восемь раз - накануне было зафиксировано 6 493 новых случая.

Коронавирус в Турции

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,249 млн, умерли 47 527 человек, выздоровели 5,114 млн пациентов.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса с помощью двух вакцин: CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech, которая представляет собой ослабленную версию коронавируса нового типа, и Pfizer - BioNTech.

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V".

По данным министерства здравоохранения Турции, на сегодняшний день в республике привились от коронавируса более 29 млн человек, из них первый компонент вакцины получили почти 16 млн.