Последние данные по коронавирусу в мире

По данным на утро 1 июня, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 171 468 758.

Как передает Day.Az, суточный прирост составил 435 459.

За весь период пандемии скончался 3 565 021 человек, выздоровели - 153 766 652.

Больше всего инфицированных в США - 34 113 146. На 2-м месте - Индия (28 175 044), 3-м Бразилия (16 547 674). В первую пятерку также входят Франция (5 667 324) и Турция (5 249 404).

В России коронавирусом заразились 5 071 917 человек, Иране - 2 913 136, Грузии - 343 963, Армении - 222 670.

Среди соседних стран наиболее высокая смертность от COVID-19 зафиксирована в России (121 501 летальный исход), Иране (80 156) и Турции (47 527).

На сегодня в Азербайджане подтверждены 333 956 случаев инфицирования коронавирусом, 324 565 человек вылечились, 4 913 - скончались.