Сотрудники американской государственной тюрьмы Florence, которая находится в штате Аризона, закупили ингредиенты для производства газа "Циклон Б", кристаллического цианистого водорода, который использовался в нацистской Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.

Как пишет издание, при помощи этого газа будет производиться казнь заключенных. На эти средства руководство тюрьмы уже потратило около $2000: были закуплены цианид калия, гидроксид натрия и серная кислота. Также была "обновлена" газовая камера, которую построили в 1949 году и не использовали уже больше двадцати лет.