Илон Маск рассказал, почему подорожали автомобили Tesla

Стоимость некоторых моделей электрокаров компании Tesla возросла из-за увеличения цен в цепочке поставок по всей автомобильной отрасли, в особенности, на сырье. Об этом во вторник сообщил глава автомобильной компании Илон Маск в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он написал об этом в ответ одному из пользователей социальной сети, который возмутился из-за роста цен при одновременном сокращении имеющихся в автомобиле дополнительных опций.

"Регулируемый поясничный упор был убран из комплектации только на переднем пассажирском сиденье в моделях Tesla Model 3 и Tesla Model Y (его нет на задних пассажирских сиденьях), - написал глава Tesla. - Данные показали, что им почти никто не пользуется. Упор того не стоит, если им практически не пользуются. Стоимость автомобилей растет из-за существенного давления цен в цепочках поставок по всей отрасли, в особенности цен на сырье".

Как указывает агентство Reuters, в мае американский автопроизводитель в пятый раз повысил цены на свои авто в течение нескольких месяцев. По его данным, в последний раз стоимость отдельных комплектаций Model 3 и Model Y в США выросла на $500.

В апреле Илон Маск рассказал, что его компания столкнулась с "одним из самых серьезных вызовов в цепочках поставок", подразумевая дефицит на рынке полупроводников, но уточнил, что она "практически справилась с этой проблемой". 27 мая газета Financial Times сообщила, что Tesla рассматривает возможность покупки завода по производству микросхем и готова платить авансом за их поставки. Компания уже вела переговоры с производителями из США, Республики Корея и Тайваня о поставках.