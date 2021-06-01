Шпионский скандал: от Дании требуют ответов

Правительства Швеции и Норвегии требуют ответов от Дании в связи с новым шпионским скандалом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, датские журналисты сообщают, что спецслужбы их страны по заданию Соединённых Штатов следили и за непосредственными соседями, в том числе Германией, и, например, за французскими политиками и компаниями.

Петер Хультквист, министр обороны Швеции:

"Я запросил информацию, связанную конкретно со шведскими компаниями, шведскими интересами и шведскими гражданами. Мы хотели бы получить исчерпывающую информацию, увидеть, как все карты будут выложены на стол".

Особенно политиков беспокоит вопрос, зачем Вашингтону было добывать информацию о собственных союзниках таким путём.

Аудун Лисбаккен, лидер норвежской социалистической партии:

"Если это правда, то это очень серьёзный, тяжёлый и тревожный удар по доверию".

Ангела Меркель, оказавшаяся в числе объектов пристальной слежки, призывает тем не менее спокойно и взвешенно обсудить ситуацию .

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Меня обнадёживает тот факт, что Дания, датское правительство, министр обороны ясно высказали свою позицию по этим вопросам. Я считаю это хорошей основой для установления добрых отношений - после прояснения всех фактов".

Журналисты, чья работа и пролила свет на шпионский скандал, считают, что у Берлина есть веские причины воздерживаться от резких высказываний в адрес соседей.

Нильс Фаструп, журналист:

"Может быть, мы и услышим критику со стороны Германии. Хотя я думаю, что немцы будт тут весьма осторожны, поскольку несколько лет назад у них самих был скандал, связанный с тем, что немецкая военная разведка следила за партнёрами по ЕС".

Эдвард Сноуден, который 8 лет назад раскрыл подобную схему слежки США за союзниками, в этот раз в твиттере сообщил, что санкцию на такую операцию мог дать только президент США. По словам датских журналистов, слежка велась с 2012 по 2014 годы. президентом тогда был Барак Обама.