Тер-Петросян отказался от публичных дебатов с Пашиняном

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян отказался от публичных дебатов с и.о. премьера Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в своем Facebook его пресс-секретарь Арман Мусинян.

Ранее Пашинян предложил Тер-Петросяну и второму президенту Роберту Кочаряну провести 18 июня, за два дня до парламентских выборов, дебаты в эфире Общественного телевидения по теме Карабаха.

По словам Мусиняна, Тер-Петросяну не о чем говорить с человеком, доведшим страну до национального бедствия.

Отметим, что официального ответа на предложение и.о. премьера со стороны Кочаряна еще не было.