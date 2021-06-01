https://news.day.az/world/1348131.html Тер-Петросян отказался от публичных дебатов с Пашиняном
Тер-Петросян отказался от публичных дебатов с Пашиняном
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян отказался от публичных дебатов с и.о. премьера Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в своем Facebook его пресс-секретарь Арман Мусинян.
Ранее Пашинян предложил Тер-Петросяну и второму президенту Роберту Кочаряну провести 18 июня, за два дня до парламентских выборов, дебаты в эфире Общественного телевидения по теме Карабаха.
По словам Мусиняна, Тер-Петросяну не о чем говорить с человеком, доведшим страну до национального бедствия.
Отметим, что официального ответа на предложение и.о. премьера со стороны Кочаряна еще не было.
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