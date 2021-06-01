В Швейцарии установлена первая в мире плавучая электростанция высоко в горах

На озере Туль в швейцарском кантоне Вале расположена первая в мире высокогорная плавучая солнечная ферма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ее панели производят на 50% больше энергии чем те, что установлены в низменностях.