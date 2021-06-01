https://news.day.az/world/1348164.html В Швейцарии установлена первая в мире плавучая электростанция высоко в горах - ВИДЕО
В Швейцарии установлена первая в мире плавучая электростанция высоко в горах - ВИДЕО
На озере Туль в швейцарском кантоне Вале расположена первая в мире высокогорная плавучая солнечная ферма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ее панели производят на 50% больше энергии чем те, что установлены в низменностях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре