В Шотландии разработали «Троянского коня» от рака

Шотландские ученые провели успешные испытания препарата под названием "Троянский конь", который способен убивать раковые и бактериальные клетки, не повреждая при этом соседние здоровые ткани, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи из Эдинбургского университета скрестили "крошечную молекулу SeNBD, убивающую рак" с химическим пищевым соединением, чтобы злокачественные клетки проглотили ее. Ученые провели соответствующий эксперимент на клетках рыбок данио и человека. Эксперты объяснили, раковым клеткам характерна "жадность", поэтому для существования им требуется больше энергии, чем здоровым клеткам.

Специалисты сравнивают разработанный препарат с "Троянским конем", поскольку "замаскировали" убивающую рак молекулу SeNBD в пищевом соединении. В Эдинбургском университете отметили, что исследование служит "важным шагом в разработке новых методов лечения". При этом ученые уверяют, что необходимо организовать дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарства при лечении рака на ранних стадиях.

Ранее ученые обнаружили мощную защиту от рака в зеленом чае. Антиоксидант галлат эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в этом напитке, повышает уровень мощного противоракового белка p53, который известен как "страж генома".