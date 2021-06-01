Китайское СМИ назвало четыре «ахиллесовых пяты» в расследовании США по коронавирусу

Китайская газета The Global Times опубликовала статью с критикой президента США Джо Байдена за то, что тот начал расследование идеи "лабораторной утечки" коронавируса. В материале говорится, что расследование имеет четыре "ахиллесовых пяты", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее, Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней. Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы "заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании".

"Им придется принять политическое решение либо подготовить клеветнический доклад, который будет соответствовать антикитайской кампании США, либо отступить перед основной оппозицией ученых и сделать все возможное, чтобы спасти репутацию правительства", - говорится в статье.

Как пишет издание, политические манипуляции США по поводу происхождения вируса зашли слишком далеко, явив четыре "ахиллесовых пяты" в расследовании.

Во-первых, правительство США не уважает отчет о работе первой фазы группы экспертов ВОЗ, оказывая давление, что представляет собой "политические игры, направленные на захват науки".

Во-вторых, презумпция вины, наложенная США на Уханьский институт вирусологии, пошла в противоположном направлении с традиционными методами научного сообщества, отмечает The Global Times.

По мнению автора, ЦРУ и другие спецслужбы имеют опыт фабрикации лжи в политических целях: "на этот раз спецслужбы США снова выступают, но потеряли доверие в самом начале гонки".

Издание отмечает, что США пытаются переложить вину на Китай и контролировать то, что говорят ВОЗ и многие ученые во всем мире, используя инфополе. Пока что американские спецслужбы могут просить только американские СМИ помочь распространить "эти слухи анонимно, потому что у них нет никаких реальных доказательств, которыми можно было бы поделиться с миром".

"США могут встретить свое Ватерлоо в этой битве: они могут потерять доверие, злоупотребляя своей мягкой силой", - пишет издание.