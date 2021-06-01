Одним из важнейших приоритетов для нас являются отношения с ближайшими соседями

Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, республиками бывшего Советского Союза, поэтому мы сегодня займемся одним из аспектов именно этой работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Кремля, об этом на сегодняшнем совещании с постоянными членами Совета Безопасности сказал президент России Владимир Путин.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.