Глава ВОЗ призвал все государства к концу сентября привить 10 процентов глобального населения

Глава ВОЗ призвал все страны поддержать разработку международного договора о готовности к пандемиям. По его словам, будет "колоссальной ошибкой" считать, что опасность COVID-19 - позади. Об этом он сообщил на закрытии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отмечая, что в глобальном масштабе заболеваемость COVID-19 и смертность от него снижаются, генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус, тем не менее, настаивает на том, что покончить с пандемией можно только путем последовательных конкретных эпидемиологических мер в сочетании с равномерной вакцинацией

Доктор Тедрос призвал все государства взять обязательство к концу сентября привить 10 процентов глобального населения, а к концу года - 30 процентов. По его словам, страны смогут обезопасить собственных граждан только в том случае, если они возьмут на себя ответственность и за других. А пандемия, с сожалением отметил глава ВОЗ, продемонстрировала "нежелание делиться друг с другом данными, информацией, технологиями и ресурсами".

Генеральный директор ВОЗ считает необходимым разработать международное соглашение, которое позволит заранее идентифицировать потенциальные глобальные угрозы здоровью, запастись всем необходимым на случай пандемии, обеспечить равный доступ к вакцинам, тестам и лекарствам и подготовить "армию" специалистов для работы в чрезвычайных ситуациях.

"Любое международное соглашение должно быть разработано и принято государствами-членами ВОЗ", - подчеркнул Тедрос и добавил, что работать над договором необходимо тщательно и вдумчиво, не забывая при этом о срочности задачи. "У нас нет времени", - сказал глава ВОЗ.

В ВОЗ объявили о решении дать новые названия основным вариантам первоначального вируса SARS-CoV-2, появившимся в результате его мутаций. Для этого будут использоваться буквы греческого алфавита. В организации подчеркивают, что нынешние научные названия останутся, но "они не так легки для произношения и запоминания, а потому могут привести к ошибке". В результате мутировавшие вирусы стали называть по месту их обнаружения - "британский", "индийский", "бразильский" и т.п., что оборачивается стигматизацией и дискриминацией.

Для того чтобы избежать этого, а также облегчить обмен информацией, в ВОЗ призывают правительства, СМИ и публику взять на вооружение новые названия.