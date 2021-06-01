Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио заявил, что китайский юань может стать одной из наиболее используемых валют в мире. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, роль юаня в мире сильно усилится в течение следующих нескольких лет.

"Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", - добавил Далио.