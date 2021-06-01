https://news.day.az/world/1348255.html Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар
Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар
Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио заявил, что китайский юань может стать одной из наиболее используемых валют в мире. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, роль юаня в мире сильно усилится в течение следующих нескольких лет.
"Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", - добавил Далио.
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