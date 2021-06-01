Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в сообщении.

Независимая группа экспертов сообщила, что рекомендовала вакцину Sinovac для взрослых старше 18 лет со второй дозой через 2-4 недели. Отмечается, что верхнего возрастного предела нет, поскольку, по данным исследователей, препарат может иметь защитный эффект у пожилых людей.

По информации агентства, по состоянию на конец мая более 600 млн доз вакцины Sinovac были доступны в Китае и за рубежом, 430 млн доз уже введено.

Sinovac - вторая вакцина, разработанная в Китае, которая получила валидацию ВОЗ. Первая китайская вакцина от Sinopharm одобрена 7 мая. Третья китайская вакцина, произведенная CanSino Biologics, представила данные клинических испытаний, но обзор ВОЗ не запланирован.