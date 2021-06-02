Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 170 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 170,42 млн, увеличившись за последние сутки на 353 тыс., это на 99 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 8 тыс., превысив 3,54 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступила информация о 170 426 245 инфицированных и 3 548 628 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 352 685, летальных исходов - на 8 055. Днем ранее в мире были зафиксированы 451 704 новых случая заражения и 9 652 случая смерти.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. Более 41% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (145 075), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (114 062), на третьем - Европа (38 220).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 929 178. Далее следуют Индия (28 175 044), Бразилия (16 515 120), Франция (5 567 152), Турция (5 249 404), Россия (5 081 417), Великобритания (4 487 343), Италия (4 217 821), Аргентина (3 753 609), Германия (3 682 911), Испания (3 678 390) и Колумбия (3 383 279).

Летальных исходов больше всего в США - 588 596, вторую строчку занимает Бразилия (461 931), третью - Индия (331 895). Далее следуют Мексика (223 507), Великобритания (127 782), Италия (126 128), Россия (121 873), Франция (108 713), Германия (88 595), Колумбия (88 282), Иран (80 156) и Испания (79 953).