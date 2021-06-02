В Италии освобожден бывший киллер сицилийской мафии

Член сицилийской мафиозной группировки "Коза Ностра" Джованни Бруска досрочно вышел на свободу после 25 лет тюремного заключения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

Бруска, носивший прозвище "Головорез", признал свою причастность к убийству более чем ста человек, в том числе 14-летнего ребенка, тело которого растворили в кислоте.

Мафиози был арестован в 1996 году, его приговорили к пожизненному лишению свободы, причем 26 лет из своего пожизненного срока он получил за взрыв бомбы, в результате которого погиб борец с мафией, судья Джованни Фальконе. Однако 31 мая преступника выпустили из тюрьмы, назначив четырехлетний испытательный срок. Его досрочное освобождение объясняется сотрудничеством преступника со следствием.

"Независимо от того, что можно подумать о зверствах, которые он совершил в то время, было сотрудничество", - заявил главный прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафьеро Де Рахо.