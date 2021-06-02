У берегов Ирана затонул военный корабль

Пожар произошел на вспомогательном судне военно-морских сил Ирана в водах у южной части страны, огонь потушить не удалось, и корабль затонул, передает агентство Mehr со ссылкой на заявления ВМС, передает Day.Az.

По данным агентства, судно Khark несколько дней назад отправилось в международные воды. Во вторник на этом судне, которое использовалось для содействия ВМС и обучения новобранцев, произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из систем судна.

После начала возгорания курсанты покинули корабль и перебрались в близлежащий порт Джаск на юге Ирана. Тогда пожар на судне начали тушить специалисты из различных ведомств, но их усилия не увенчались успехом. Вскоре судно затонуло, в результате инцидента никто не погиб.