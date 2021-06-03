ВОЗ выделила четыре особо настораживающих варианта коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила о четырех разновидностях коронавируса, которые распространяются быстрее других. Именно поэтому они вызывают особую обеспокоенность, заявила во вторник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос по поводу нового варианта коронавирусной инфекции, обнаруженного во Вьетнаме, она отметила, что им проще заразиться. "Происходит эволюция, вирус меняется. Но этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться. Поэтому мы крайне признательны всем странам за то, что они продолжают эпидемиологический надзор", - добавила эксперт.

По словам Марии ван Керкхове, в общей сложности сейчас известны четыре разновидности коронавируса, которые легче распространяются среди людей. Однако даже против них эффективны меры, которые предпринимаются в борьбе с этой инфекцией. Поэтому эксперт организации попросила все страны не терять бдительность, пишет ТАСС.