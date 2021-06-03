В Канаде захотели смешать вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации одобрил комбинированное применение вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте канадского Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минздрав Канады публикует 1 июня 2021 года обновленные рекомендации Национального совещательного комитета Канады по иммунизации по взаимозаменяемости разрешенных в стране вакцин от COVID-19 (также это называется "смешанным графиком вакцинации"). Эти рекомендации основаны на текущих научных данных и мнении экспертов комитета", - отмечается в заявлении.

В комитете пояснили, что канадцы могут совершенно безопасно использовать для первой прививки один препарат, а для второй - другой, но с одной оговоркой. Так, лицам, сделавшим первый укол вакциной AstraZeneca, можно делать второй укол препаратами AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Привившимся сначала Moderna или Pfizer вторую прививку можно делать только препаратами этих же двух компаний. Комитет дает рекомендации канадским властям относительно использования всех одобренных Минздравом вакцин.