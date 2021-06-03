НАТО обсуждает создание центра по развитию технологий

Страны - члены НАТО обсуждают создание центра по развитию технологий. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны укрепить наше технологическое преимущество. Поэтому в рамках инициативы "НАТО-2030" мы сейчас обсуждаем то, как можно создать этот центр, который будет помогать нашим союзникам координировать усилия по развитию технологий и предоставлять им дополнительное финансирование со стороны стран-членов, которые будут принимать участие в работе центра", - подчеркнул Столтенберг.

В понедельник генсек высказался о проведении саммита НАТО 14 июня. "Это ключевой момент для нашего альянса и нашей коллективной безопасности", - отметил Столтенберг. Кроме этого, он уделил особое внимание разработке инициативы "НАТО-2030". "В более конкурентном и непредсказуемом мире нам нужно трансатлантическое единство. Поэтому целью инициативы "НАТО-2030" станет подготовка нашего альянса к будущему", - заявил он.

Далее Столтенберг отметил необходимость укрепления приверженности государств-членов обязательствам НАТО по коллективной обороне и добавил, что НАТО "будет играть более значимую роль в охране порядка, основанного на международных правилах".