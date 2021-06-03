ВОЗ оценила риск начала новой пандемии птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения ведет постоянный мониторинг ситуации с первым случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа H10N3 в Китае. ВОЗ оценила вероятность развития новой пандемии и пока не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю. Об этом заявил официальный представитель организации Тарик Язаревич.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, он отметил, что этот штамм с низкой патогенностью находили на рынках живой птицы с 2002 года, но прежде случаев передачи вируса человеку не фиксировали. Язаревич подчеркнул, что выявление первого такого случая "является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа".

"ВОЗ через Глобальную систему эпидемиологического надзора за гриппом и ответных мер (GISRS) осуществляет постоянный мониторинг вирусов гриппа, включая вирусы с потенциалом перерасти в пандемию, и проводит оценку рисков", - сказал представитель ВОЗ. Он добавил, что организация работает с властями Китая над оценкой ситуации.