Минздрав России ожидает, что вакцину от коронавируса вскоре внесут в нацкалендарь прививок

Минздрав России ожидает, что в ближайшее время будут внесены изменения в закон, согласно которым вакцинация против коронавируса будет внесена в национальный календарь прививок. Об этом во вторник сообщил заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Относительно 157-го федерального закона, где как раз отражен национальный календарь прививок, он сейчас находится в Государственной думе, я думаю, что через несколько недель у нас будет внесено изменение в федеральный закон, куда будет погружена уже вакцинация против ковидной инфекции", - сказал он на сессии "Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Он отметил, что соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. Мишустин также заверил, что у людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.