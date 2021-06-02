В центре Еревана застрелили мужчину средних лет. На месте инцидента работают правоохранители, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Местные СМИ опубликовали первые кадры с месте нападения. В соцсетях распространились фотоснимки. На них труп находится рядом с автомобилем Toyota Land Cruiser с российскими номерами на улице Абовяна вблизи кинотеатра.

По предварительным данным, мужчина погиб от огнестрельных ранений. Очевидцы слышали несколько выстрелов.

В соцсетях высказываются предположения о том, что преступление могло быть связано с другим нападением. В Эчмиадзине в автомобиле застрелили брата известного криминального авторитета.

Полицейские и следователи пока не комментируют произошедшее.