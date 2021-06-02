Желтый Porsche устроил экстремальный заезд в центре Петербурга

Желтый Porsche без номеров устроил экстремальный заезд в центре Петербурга.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, автомобиль прокатился по Невскому проспекту дважды, ускоряясь и маневрируя среди машин, как герои фильма "Форсаж". Спустя некоторое время лихач свернул на Малую Морскую улицу и уехал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.