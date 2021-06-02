https://news.day.az/world/1348553.html Желтый Porsche устроил экстремальный заезд в центре Петербурга - ВИДЕО
Желтый Porsche устроил экстремальный заезд в центре Петербурга - ВИДЕО
Желтый Porsche без номеров устроил экстремальный заезд в центре Петербурга.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, автомобиль прокатился по Невскому проспекту дважды, ускоряясь и маневрируя среди машин, как герои фильма "Форсаж". Спустя некоторое время лихач свернул на Малую Морскую улицу и уехал.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
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