В США разыграют самый большой денежный приз среди привившихся от COVID-19

Власти американского Нью-Мексико разыграют самый большой денежный приз среди привившихся от COVID-19. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, общая сумма денежных выплат составит 10 млн долларов.

"Сделать прививку - это правильно для себя, для своей семьи и для своего государства. И я рада добавить немного веселья нашей национальной кампании по вакцинации", - объявила губернатор штата Мишель Лухан-Гришем.

Единоличный выигрыш составит 5 млн долларов. Победитель будет объявлен в августе. Помимо этого в каждом из четырех регионов штата будут разыграны призы в размере 250 тыс. долларов, а также более мелкие, включая билеты в музеи.

Такое решение было принято властями в надежде популяризировать прививку от коронавируса. Отмечается, что в настоящее время как минимум 55% жителей штата вакцинировались. Однако Министерство здравоохранения хочет увеличить этот показатель до 70%.