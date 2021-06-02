В Европе перехватили крупную партию черного кокаина

Испанские и португальские полицейские перехватили крупную партию черного кокаина, замаскированного под древесный уголь. Об этом сообщает британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Преступники обрабатывали наркотик таким образом, чтобы избавиться от характерного запаха и сделать его необнаружимым для собак-ищеек. Предположительно, контрабандистам удалось ввезти в Европу сотни килограммов кокаина. Расследование началось еще в 2020 году. Правоохранителей насторожило то, что одна торговая компания использовала подставные лица для осуществления импорта, который не соответствовал заявленному виду деятельности.

Полиция вышла на след крупного баскского наркоторговца, а через него - к португальскому порту. Там власти обнаружили два контейнера с древесным углем, но среди почти 1400 мешков с углем оказалось порядка 30 мешков с кокаином. Власти проследили за контейнерами до промышленного комплекса в испанском городе Медина-дель-Кампо, где злоумышленники планировали очистить наркотик. После прибытия груза полиция устроила облаву, арестовала трех человек и изъяла 862 килограмма кокаина.