Миру пообещали нехватку миллионов врачей

Борьба с коронавирусом, которая продолжается во всем мире уже больше года, обернулась глобальным ударом по психическому здоровью врачей. Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие десять лет из-за пандемии человечество столкнется с нехваткой миллионов медицинских работников, cообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медработники во всех странах с самого начала распространения вируса COVID-19 стояли на передовой в борьбе за жизни людей. Это вылилось в серьезные проблемы с их психическим здоровьем, некоторые врачи не выдерживают давления и бросают работу в больнице. По оценкам ВОЗ, к 2030 году в мире может возникнуть нехватка 18 миллионов медицинских работников.

Экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)), нынешний глава международной организации здравоохранения Project Hope доктор Том Кеньон отметил, что медики во время пандемии борются с тревогами, депрессиями, переживаниями из-за ухудшения условий лечения пациентов. Чтобы помочь врачам справиться с напряжением и уроном ментальному здоровью, прошлым летом Project Hope организовал специальные тренинги в больницах Индонезии, Доминиканской Республике и на Филиппинах.

Врачи также беспокоятся из-за проблем с кампанией по вакцинации. Если в богатых странах мира уже привился большой процент жителей, и началась отмена коронавирусных ограничений, восстановление экономики, то в развивающихся и бедных государствах до сих пор не у всех есть доступ к прививкам. Для сравнения: на 1 июня в США дозу вакцины получили 46 процентов жителей, тогда как на Филиппинах привились лишь 2,4 процента населения.

"Мы не ожидаем, что весь мир будет вакцинирован быстро. У некоторых стран до сих пор нет вакцины. Повезет, если к концу года глобальный охват по вакцинации составит десять процентов населения", - подчеркнул Кеньон.

Кеньон объяснил, что ускоренная вакцинация снижает напряжение среди медиков по поводу собственного здоровья и риска принести вирус в семью. Доктор сравнил падение морального духа врачей во время пандемии COVID-19 с ситуацией при эпидемии СПИДа. До того, как лечение пациентов стало доступным, многие врачи в страхе заразиться ВИЧ просто покидали больницы, с появлением эффективных мер помощи больным настроения медработников резко изменились.

Пандемия отложила отпечаток и на эмоциональном состоянии простых людей, которые долгие месяцы жили в условиях карантина. Психологи сообщества терапевтов Frame предупредили о возможном эффекте "социального похмелья" (ощущения слабости и населения) у населения после COVID-19. Особенно постковидному похмелью подвержены люди, страдающие повышенной тревожностью, интроверты. Специалисты советуют больше отдыхать, заниматься любимыми делами, гулять и медитировать, чтобы справиться с этим состоянием.