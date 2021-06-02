https://news.day.az/world/1348632.html На НПЗ в Тегеране произошел сильный пожар - ВИДЕО
На НПЗ в Тегеране произошел сильный пожар - ВИДЕО
Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в иранской столице Тегеране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел на трубопроводе, транспортирующем сжиженный газ на завод.
На место происшествия привлечены пожарные.
Все нефтеперерабатывающие заводы в Тегеране приостановили работу. Население попросили не создавать заторов на дорогах.
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