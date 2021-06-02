На НПЗ в Тегеране произошел сильный пожар

Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в иранской столице Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел на трубопроводе, транспортирующем сжиженный газ на завод.

На место происшествия привлечены пожарные.

Все нефтеперерабатывающие заводы в Тегеране приостановили работу. Население попросили не создавать заторов на дорогах.