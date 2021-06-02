В Швейцарии впервые за семь месяцев никто не умер из-за коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии за минувшие сутки выросло на 717 человек, до 696 213.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, впервые с октября прошлого года за 24 часа не было зарегистрировано ни одного летального исхода, свидетельствуют опубликованные в среду сведения Федерального управления здравоохранения.

В разделе "Лабораторно подтвержденные случаи смерти" отмечается, что число умерших составило "ноль". С 19 мая умерло 43 человека, а общее число летальных исходов за время пандемии составляет 10 268.

Заболеваемость COVID-19 в последние недели упала до менее одной тысячи в день по сравнению с 10 тыс. в ноябре 2020 года. Как отмечает вещательная компания RTS, в последний раз отсутствие умерших было зафиксировано 3 октября прошлого года.