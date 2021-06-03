Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН

Иран и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН за неуплату регулярных взносов в бюджет организации в течение двух лет. Об этом говорится в письме, направленном генсеком ООН Антониу Гутерришем председателю 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкану Бозкыру, копия которого поступила в среду в распоряжение ТАСС, передает Day.Az.

"В настоящее время пять государств-членов подпадают под правило, действующее в соответствии со статьей 19 Устава ООН", - отмечается в документе. В статье говорится, что "член организации, за которым числится задолженность по уплате организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".

Помимо Ирана и ЦАР, членские взносы не платили Коморские Острова, Сомали и Сан-Томе и Принсипи. Однако в письме генсека ООН подчеркивается, что эти три государства сохранят за собой право голоса в Генассамблее до завершения ее 75-й сессии.

Размер взносов в регулярный бюджет ООН устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Генассамблея может разрешить государству - члену ООН участвовать в голосовании, "если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам". Также право голоса автоматически возвращается стране, устранившей задолженность. Согласно письму генсека, для восстановления права голоса Ирану необходимо внести в бюджет организации $16 251 298, ЦАР - $29 395.