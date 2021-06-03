В Ереване прошла акция протеста из-за скрытия тел погибших военнослужащих

В Ереване перед зданием Минздрава состоялась акция протеста: группа молодых людей, в основном - представителей молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн", требовала отставки и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Если в них осталось немного человечности, то Аванесян должна подать в отставку", - сказал в беседе с журналистами один из протестующих.

Участники требовали отставки министра в связи со скандалом, разгоревшимся пару дней назад из-за останков армянских военнослужащих, погибших в Карабахе, которые, как выяснилось, хранились в Абовянским отделении Судебно-медицинского научно-практического центра.

