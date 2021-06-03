Nestle признала, что производит нездоровое питание

Крупнейшая компания по производству продуктов питания швейцарская Nestle признала, что большинство ее продуктов не соответствуют "признанному определению здоровой (пищи.- "Ъ"), а "некоторые... категории и продукты никогда не смогут считаться "здоровыми"". Признание содержится во внутренней презентации компании, с которой ознакомилась Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

По данным газеты, презентация была подготовлена в начале года и была распространена среди топ-менеджеров компании. Из нее, как сообщает FT, следует, что только 37% продуктов питания и напитков, производимых Nestle (исключая корм для животных и специализированное медицинское питание), превышают рейтинг 3,5 пункта в соответствии с системой здорового питания Австралии. Эта пятизвездная система, как сообщается, используется в исследованиях специалистами по всему миру. В самой компании Nestle признают, что 3,5 пункта по этой системе является "признанным порогом для определения (здорового питания.- "Ъ")".

Как следует из презентации, сообщает FT, примерно 70% продуктов (доля рассчитывалась по выручке) не смогли получить рейтинг 3,5. В сегменте напитков (за исключением чистого кофе) нездоровыми признаны 96% товаров, в сегменте конфет и мороженного - 99%. Впрочем, 82% минеральной воды и 60% молочных продуктов сумели получить более 3,5 пункта.

"Мы внесли значительные улучшения в наши продукты... тем не менее наш портфель (продуктов.- "Ъ") все еще не соответствует внешним определениям здоровья в условиях, когда регуляторное давление и требования потребителей зашкаливают",- цитирует FT внутренний документ компании.

Расчеты исключают детское питание, корма для домашних животных, кофе и питание для людей с некоторыми особыми заболеваниями. Таким образом, данные охватывают примерно половину ежегодной выручки компании.

Газета цитирует заявление представителя компании: "За последние годы мы выпустили тысячи продуктов для детей и семей, которые соответствуют внешним... стандартам... Мы верим в то, что здоровая диета означает нахождение баланса между здоровьем и радостью. Это включает в себя нахождение места для лакомств, потребляемых умеренно".