Около 10 тыс. волонтеров отказались от работы на Играх в Токио

По меньшей мере 10 тыс. волонтеров отказались от работы на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что одной из причин их отказа стало беспокойство по поводу нового коронавируса", - передает его слова агентство Kyodo. Муто отметил, что таким образом число волонтеров снизилось до порядка 70 тыс., что, тем не менее, не должно оказать влияние на проведение соревнований.

Ранее организаторы Игр приняли решение не допускать на состязания болельщиков и волонтеров из-за рубежа в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесены на год. Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.