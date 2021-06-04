В России украли военный комплекс весом 72 тонны

Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение по делу о пропаже в Ленинградской области военного комплекса "Панцирь-2ПУ", сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Комплекс весом 72 тонны является защитной частью зенитно-ракетного комплекса. Его сдали в аренду частной компании, но в феврале 2020 года сотрудники военной полиции и военной прокуратуры не нашли комплекс на территории фирмы, где он должен был находиться.

В пропаже обвинили начальницу склада военно-технического имущества Юлию Самохвалову. В суде она заявила, что у нее не было возможности проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы, а у охраны частной компании не было возможности обеспечить сохранность "Панциря". Но ее признали виновной и постановили взыскать 447 тыс. рублей - в такую сумму был оценен военный комплекс.

Сам "Панцирь" продолжают искать, по факту пропажи возбуждено уголовное дело.