Мигрантов в России обязали знать русский язык, историю и законы страны

Правительство России утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.

При сдаче экзамена по истории России у соискателей из-за рубежа проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников. Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.

Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.