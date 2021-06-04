В Египте десять человек погибли из-за ссоры между двумя семьями

По меньшей мере десять человек погибли, еще семь пострадали в результате ссоры между двумя семьями в египетской провинции Кена, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Один из очевидцев сообщил, что причиной конфликта семей ас-Саадия и аль-Авамер в деревне Абу-Хизам стал спор вокруг насоса для полива, который перерос в стрельбу и вооруженные столкновения. В результате погиб член семьи ас-Саадия.

После этого, по его словам, семья погибшего открыла огонь по микроавтобусу, в котором, как она думала, находились члены второй семьи. Впоследствии было установлено, что в транспортном средстве были и другие люди.

Отмечается, что установлены личности восьми погибших, самому старшему было 65 лет, самому младшему - восемь.