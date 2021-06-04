Дональд Трамп навсегда закрыл личный блог на своем сайте

Бывший президент США Дональд Трамп публиковал заявления для сторонников в личном блоге, после того, как крупные соцсети приняли решение заблокировать его аккаунты. 2 июня стало известно, что этот блог закрылся навсегда. Об этом сообщил официальный представитель бывшего американского лидера Джейсон Миллер.

По его словам, страница "С рабочего стола Дональда Трампа", которая существовала меньше месяца, удалена с сайта экс-президента и "восстановлена не будет", сообщает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Миллер также отметил, что блог был "вспомогательным инструментом более широких усилий, которые мы сейчас предпринимаем". При этом он не назвал причину такого решения. Кроме того, представителя Трампа спросили, связано ли удаление страницы с тем, что бывший лидер США начнет пользоваться другой соцсетью. "На самом деле, это действительно так. Следите за обновлениями!", - сказал Миллер.

Напомним, что Twitter, Instagram, Facebook, Youtube и Twitch заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки после его заявлений о беспорядках в Вашингтоне, которые прошли 6 января.