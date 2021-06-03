Вице-спикер парламента Армении назвала депутата «идиоткой» прямо во время заседания

Вице-спикер парламента Армении от правящего блока "Мой шаг" Лена Назарян 3 июня после выступления с трибуны законодательного органа независимого депутата Тагуи Товмасян назвала ее "идиоткой", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Дело в том, что Товмасян коснулась скандала вокруг ненадлежащего хранения тел убитых в Карабахе военнослужащих и последовавших за этим заявлений и.о. главы минздрава.

Депутат, в частности, заметила, что государство таким отношением к, как она назвала погибших, "героям" подало обществу неправильный сигнал и теперь никто не захочет жертвовать своей жизнью и здоровьем ради Армении.

Как только парламентарий завершила выступление, Л.Назарян тихо пробормотала "идиотка". В этот момент она просто забыла выключить микрофон.