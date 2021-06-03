Королева Елизавета II встретится с Байденом

Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу Джилл 13 июня в Виндзорском замке под Лондоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Букингемским дворцом.

Байден будет находиться в Соединенном Королевстве в связи с саммитом Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Байден станет 13-м президентом Соединенных Штатов, с которым встретится Ее Величество.

Кроме того, Байден станет четвертым американским президентом, которого британский монарх примет в Виндзоре. До сих пор это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш в 2008 году Барак Обама в 2016 году и Дональд Трамп в 2018 году.