ВОЗ признает необходимость ускорения преквалификации вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает необходимость оптимизации процедуры преквалификации вакцин с целью ускорения процесса рассмотрения заявок.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"У нас состоялась очень хорошая беседа с министром здравоохранения [РФ] Михаилом Мурашко. И я полностью согласен с тем, что нам необходимо как можно скорее приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить широкий охват вакцинами", - сказал он.

"Сама ВОЗ не является регулирующим органом. Мы делаем то, что мы называем предварительной квалификацией, - отметил Клюге. - Так что мы даем рекомендации по безопасности, эффективности, качеству. Но, конечно, мы также основываемся на данных от самих стран. Но ключевой посыл, я думаю, верный: каждый должен двигаться и делать это немного быстрее".