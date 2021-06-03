Автомобиль съехал с моста в Турции, погибли пять человек

Сегодня в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Сиверек-Чермик в вилаяте Шанлыурфа.

Движущаяся машина съехала с моста и скатилась в овраг.

В результате ДТП погибли пять человек.