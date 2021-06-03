https://news.day.az/world/1348982.html Автомобиль съехал с моста в Турции, погибли пять человек
Автомобиль съехал с моста в Турции, погибли пять человек
Сегодня в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Сиверек-Чермик в вилаяте Шанлыурфа.
Движущаяся машина съехала с моста и скатилась в овраг.
В результате ДТП погибли пять человек.
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