В Чехии поймали армянского вора в законе

На чешском курорте Карловы Вары сотрудники криминальной полиции поймали 51-летнего вора в законе Виталия Авдияна, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает "Прайм Крайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, авторитета задержали днем 2 июня в арендованном частном доме. Авдиян снял жилье по поддельным документам. Он находился в Чехии нелегально после переезда из Франции, где опасался ареста из-за активизации борьбы местных правоохранителей с ворами в законе.

Сотрудники чешской полиции выяснили местонахождение Авдияна в ходе оперативных мероприятий.

Он был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Армении за совершенное в республике вымогательство. Его депортируют на родину, где привлекут к уголовной ответственности за совершенное преступление.