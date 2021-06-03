Армянский боксёр избил девушку в Москве

Профессиональный боксер А. Аветисян избил знакомую в Москве после того, как услышал в свой адрес оскорбление. Об этом сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что спортсмен случайно столкнулся с девушкой в магазине, и в ходе завязавшейся беседы она якобы оскорбила его, назвав больным. Мужчина отреагировал и принялся душить обидчицу, а после - угрожать ей ножом. В процессе ссоры он несколько раз ударил ее по лицу.

Telegram-канал выяснил, что потерпевшая А. Омарова раньше встречалась с другом боксера. Аветисян счел, что она не смогла переступить через чувства после расставания и продолжает преследовать возлюбленного. К такому выводу его подтолкнуло то обстоятельство, что он заметил девушку в магазине, который находится возле дома его друга.

Потерпевшая уверяет, что претензии застали ее врасплох, и она ответила, что мужчина либо фантазер, либо больной. После этого, по ее словам, конфликт перерос в драку. При этом продавцы и знакомые боксера настаивают на том, что девушка его спровоцировала, и он ее не бил, а лишь толкнул.

Согласно имеющимся данным, на ситуацию уже отреагировали в правоохранительных органах. По факту произошедшего инцидента проводят проверку.